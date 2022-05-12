Российская Федерация переместила около 300 единиц вооружения и военной техники на Славянское направление.
Такими действиями РФ стремится доукомплектовать свои подразделения, понесшие потери.
Батальонную тактическую группу враг переместил, чтобы усилить передовые подразделения.
Теперь россияне постараются возобновить наступление на Барвенково и Славянск, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генеральный штаб ВСУ