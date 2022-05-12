Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 78 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>417 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 060 взрослых
Факты / Украина

РФ переместила на Восток Украины около 300 единиц техники – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ переместила на Восток Украины около 300 единиц техники – Генштаб ВСУ

Российская Федерация переместила около 300 единиц вооружения и военной техники на Славянское направление.

Такими действиями РФ стремится доукомплектовать свои подразделения, понесшие потери.

Батальонную тактическую группу враг переместил, чтобы усилить передовые подразделения.

Теперь россияне постараются возобновить наступление на Барвенково и Славянск, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Сейчас смотрят

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка