Российская Федерация переместила около 300 единиц вооружения и военной техники на Славянское направление.

Такими действиями РФ стремится доукомплектовать свои подразделения, понесшие потери.

Батальонную тактическую группу враг переместил, чтобы усилить передовые подразделения.

Теперь россияне постараются возобновить наступление на Барвенково и Славянск, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генеральный штаб ВСУ