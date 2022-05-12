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Факти / Україна

РФ перемістила на Схід України до 300 одиниць техніки – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ перемістила на Схід України до 300 одиниць техніки – Генштаб ЗСУ

Російська Федерація перемістила близько 300 одиниць озброєння та військової техніки на Слов’янський напрямок.

Такими діями РФ прагне доукомплектувати свої підрозділи, що зазнали втрат.

Батальйонну тактичну групу ворог перемістив, щоб посилити передові підрозділи.

Тепер росіяни намагатимуться поновити наступ на Барвінкове та Слов’янськ, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Зараз дивляться

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

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Фото: Depositphotos

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