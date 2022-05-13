В течение 12 мая украинские Вооруженные силы уничтожили очередные понтонные переправы врага через реку Северский Донец, уменьшив личный состав ВС РФ и парк военной техники врага.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— Наша новая “Чернобаевка” — это Белогоровка, где кафиры пытаются опрокинуть понтонные переправы, опрокинуть технику и личный состав. Там уникальная ситуация, они как бараны лезут в одни и те же места, – рассказал Сергей Гайдайн.
По его словам, вооруженные силы Украины регулярно уничтожают понтонные переправы, технику и личный состав врага.
– Там уже просто десятки единиц и БТРов, и танков, и грузовиков валяются. Это уже невооруженным глазом можно заметить, – рассказал глава Луганской ОВА.
По его данным, в этом районе удалось уничтожить около 70 единиц техники врага и ликвидировать десятки российских военнослужащих.
Глава ОВА Луганщины добавил, что в течение 12 мая кафиры пытались прорваться в Камышевасе и Рубежном, но успеха не имели. В то же время, за населенный пункт Воеводовка до сих пор продолжаются бои.
Ранее Минобороны Украины обнародовало фотографии разбитой техники врага, которые пытались переправиться через реку Северский Донец.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Минобороны Украины