В течение 12 мая украинские Вооруженные силы уничтожили очередные понтонные переправы врага через реку Северский Донец, уменьшив личный состав ВС РФ и парк военной техники врага.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Наша новая “Чернобаевка” — это Белогоровка, где кафиры пытаются опрокинуть понтонные переправы, опрокинуть технику и личный состав. Там уникальная ситуация, они как бараны лезут в одни и те же места, – рассказал Сергей Гайдайн.

По его словам, вооруженные силы Украины регулярно уничтожают понтонные переправы, технику и личный состав врага.

– Там уже просто десятки единиц и БТРов, и танков, и грузовиков валяются. Это уже невооруженным глазом можно заметить, – рассказал глава Луганской ОВА.

По его данным, в этом районе удалось уничтожить около 70 единиц техники врага и ликвидировать десятки российских военнослужащих.

Глава ОВА Луганщины добавил, что в течение 12 мая кафиры пытались прорваться в Камышевасе и Рубежном, но успеха не имели. В то же время, за населенный пункт Воеводовка до сих пор продолжаются бои.

Ранее Минобороны Украины обнародовало фотографии разбитой техники врага, которые пытались переправиться через реку Северский Донец.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Минобороны Украины