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Факти / Україна

Близько 70 одиниць техніки та десятки окупантів: на Луганщині з’явилась нова “Чорнобаївка”

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Близько 70 одиниць техніки та десятки окупантів: на Луганщині з’явилась нова “Чорнобаївка”

Протягом 12 травня українські Збройні сили знищили чергові понтонні переправи ворога через річку Сіверський Донець, тим самим зменшили особовий склад ЗС РФ та парк військової техніки ворога.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Наша нова “Чорнобаївка” – це Білогорівка, де окупанти намагаються перекинути понтонні переправи, перекинути техніку і особовий склад. Там унікальна ситуація, вони як барани лізуть в одні і ті ж місця, – розповів Сергій Гайдайн.

За його словами, Збройні сили України регулярно знищують понтонні переправи, техніку та особовий склад ворога.

– Там вже просто десятки одиниць і БТРів, і танків, і вантажівок валяються. Це уже неозброєним оком можна помітити, – розповів очільник Луганської ОВА.

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За його даними, в цьому районі вдалося знищити близько 70 одиниць техніки ворога та ліквідувати десятки російських військовослужбовців.

Очільник ОВА Луганщини додав, що протягом 12 травня окупанти намагались прорватися в Комишувасі та Рубіжному, але успіху не мали. Водночас за населений пункт Воєводівка досі тривають бої.

Раніше Міноборони України оприлюднило фотографії розбитої техніки ворога, що намагались переправитись через річку Сіверський Донець.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Міноборони України

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