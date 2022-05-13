Українські Збройні сили вже у 19 разів розбили ворожу техніку у Чорнобаївці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Чорнобаївка – удар по скупченню техніки та складам РАВ та БП. Детонація понад 3 години. Відбулося, – написав радник керівника ОП Арестович.

За його даними, це вже “19 серія”, коли ворожі сили Російської Федерації зазнають розгрому на території села в Херсонській області.

Попередній, 18 раз, українські військові в Чорнобаївці завдали 2 травня. Тоді було знищено ворожі склади боєприпасів.

З початку повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну село Чорнобаївка стало ім’ям не для селища, а для подій воєнного часу.

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Так, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у місті Білогорівка ворожі сили РФ вкотре намагались перебратися через річку Сіверський Донець, проте успіху не мають. Внаслідок спроб ворога, берега річки усіяні розбитою технікою РФ, тілами російських солдатів, а з річки стирчать уламки понтонних переправ. Через такі “успіхи” російської армії місце у народі назвали новою Чорнобаївкою.

Крім того, віднедавна новою “Чорнобаївкою” охрестили острів Зміїний у Чорному морі, де немає нормального укриття, а збройні сили РФ намагаються висадити там авіацію, сухопутну техніку та особовий склад, проте їх наздоганяють українські безпілотники.

Джерело: Олексій Арестович