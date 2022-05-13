Немалая часть украинцев, страдающих сахарным диабетом, была вынуждена покинуть страну, спасаясь от российского вторжения. В одночасье они лишились возможности ежемесячно сдавать анализы, консультироваться со своими лечащими врачами. Многие из них оказались в Польше.

Среди них и 25-летняя Татьяна. Диабет у нее выявили в 15 лет. По ее словам, за несколько месяцев до этого она начала худеть, мало есть и часто просыпалась среди ночи в туалет. В итоге попала в тяжелом состоянии в больницу. Анализы показали 37 единиц сахара.

— Столько даже глюкометр не фиксирует. Я впала в кому и пролежала в реанимации несколько дней. Я тогда не понимала, что со мной происходит, — вспоминает Татьяна.

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Впоследствии у женщины диагностировали сложную форму диабета І типа и записали в школу диабета. Там научили, как считать углеводы в продуктах. Потому что диета для диабетиков на первом месте.

— Я достаточно быстро разобралась, что и как нужно считать. Привыкла к тому, что за полчаса до еды надо колоть инсулин. Правда, когда меня не контролировали, я хитрила и думала — если уколоть больше инсулина, смогу съесть что-то сладенькое, — признается Татьяна.

По ее словам, она порой не обращала внимания на высокий уровень сахара, думала, если ничего не болит, то и колоть инсулин не нужно. Именно этим диабет и опасен.

— Да, его можно не контролировать. Ты можешь себя плохо чувствовать, но здесь и сейчас не заметишь, что твое тело разрушается, что нога отваливается, что зрение или почки портятся. А когда заметишь, может быть поздно, — отмечает женщина

В течение 10 лет жизни с диабетом критических случаев у нее не было. Ситуация изменилась с начала войны. Женщина родом из Чернигова. Видела, как ее родной город бомбили войска РФ. Чтобы спасти жизнь, вынуждена была бежать в Польшу. С собой взяла минимум вещей и флакон инсулина. Лекарств хватило ненадолго.

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— По приезду в Польшу у меня очень упал сахар. Медики говорят, что из-за стресса. Я с трудом разговаривала и путалась в мыслях. Чувствовала слабость и панику, — вспоминает Татьяна.

Женщине помогла скорая помощь, которую ей вызвали друзья. Сахар нормализовали, и уже на следующий день по оформленной медицинской страховке Татьяна была у эндокринолога. Ей сделали необходимые анализы и выписали рецепт на необходимые лекарства. Бесплатно.

Сейчас же таких украинцев, как Татьяна, в Польше тысячи. Чтобы им помочь, по всей стране были открыты пункты помощи для больных сахарным диабетом беженцев из Украины.

Польская ассоциация диабетиков уже открыла почти 100 пунктов помощи. Здесь можно получить финансовую помощь для покупки базовых лекарств против сахарного диабета, помощь для поддержания специальной диеты, а также информацию о лечении в Польше беженцев из Украины, больных сахарным диабетом.

Актуальный список таких пунктов можно просмотреть по этой ссылке.

Также каждый украинец с диабетом может воспользоваться медицинской страховкой и записаться на прием к эндокринологу и на сдачу анализов. Можно получить и лекарства по рецепту.

Для информации

Каждый, даже здоровый украинец, дважды в год должен сдавать анализ крови на содержание сахара. Ведь признаки диабета, особенно II типа, появляются обычно медленно.

Один из первых симптомов диабета I типа — жажда. Человек много пьет, выделяет много мочи. Его беспокоит общая слабость, дряблость, кожный зуд. Зато диабет II типа вначале не имеет таких ярко выраженных симптомов. Правда, и в этом случае человек быстрее устает, чаще ходит в туалет, у него может немотивированно повышаться артериальное давление. Порой ухудшается зрение.

В большинстве случаев, по словам врачей, диабет не наследственная, а приобретенная болезнь. Ее называют болезнью стрессов, малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания. Поэтому самая простая профилактика этого недуга, как и многих других, это здоровый образ жизни.

Кстати, сахарный диабет начинается у тех, кто употребляет много жиров, а не углеводов.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда возрождения.