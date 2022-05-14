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Факты / Украина

Оккупанты под дулами автоматов вывозят жителей из захваченной Попасной – Денисова

Анастасия Гевко, редактор ленты
Денісова

Омбудсмен Украины Людмила Денисова утверждает, что российские оккупационные войска под дулами автоматов вывозят жителей захваченного города Попасная Луганской области в неподконтрольные правительству Первомайск и Стаханов.

– Ожесточенные бои за город продолжались в течение двух месяцев. В Попасной, которая с 8 мая находится под контролем российских сил, не осталось ни одного уцелевшего дома. На момент российской оккупации в городе находились полторы тысячи мирных жителей, которые не захотели уезжать из Попасной. Оккупанты отыскивают людей в укрытиях и под дулом автомата вывозят их в Первомайск и Стаханов, которые уже 8 лет оккупированы, – сообщает Денисова у себя в соцсетях в пятницу, 13 мая.

Она подчеркнула, что действия оккупантов являются нарушением статьи 49 Женевской конвенции об обращении с гражданским населением (1949 г.) и статьи 85 Дополнительного протокола № 1 к Женевским конвенциям (1977 г.). 

– Этими документами запрещен какой-либо вид перемещения лиц с оккупированной территории. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине, – сказано в заявлении.

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