Окупанти під дулами автоматів вивозять мешканців із захопленої Попасної – Денисова

Омбудсмен України Людмила Денісова стверджує, що російські окупаційні війська під дулами автоматів вивозять мешканців захопленого міста Попасна Луганської області до непідконтрольних уряду Первомайська та Стаханова.

– Запеклі бої за місто тривали протягом двох місяців. У Попасній, яка з 8 травня перебуває під контролем російських сил, не залишилося жодного вцілілого будинку. На момент російської окупації у місті перебували півтори тисячі мирних жителів, які не захотіли їхати з Попасної. Окупанти відшукують людей у ​​укриттях і під дулом автомата вивозять їх до Первомайська та Стаханова, які вже 8 років окуповані, – повідомляє Денисова у себе в соцмережах у п’ятницю, 13 травня.

Вона наголосила, що дії окупантів є порушенням статті 49 Женевської конвенції про поводження з цивільним населенням (1949 р.) та статті 85 Додаткового протоколу № 1 до Женевських конвенцій (1977 р.).

– Цими документами заборонено будь-який вид переміщення осіб із окупованої території. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини Росії в Україні, – йдеться у заяві.