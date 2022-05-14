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Факти / Україна

Окупанти під дулами автоматів вивозять мешканців із захопленої Попасної – Денисова

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Денісова

Омбудсмен України Людмила Денісова стверджує, що російські окупаційні війська під дулами автоматів вивозять мешканців захопленого міста Попасна Луганської області до непідконтрольних уряду Первомайська та Стаханова.

– Запеклі бої за місто тривали протягом двох місяців. У Попасній, яка з 8 травня перебуває під контролем російських сил, не залишилося жодного вцілілого будинку. На момент російської окупації у місті перебували півтори тисячі мирних жителів, які не захотіли їхати з Попасної. Окупанти відшукують людей у ​​укриттях і під дулом автомата вивозять їх до Первомайська та Стаханова, які вже 8 років окуповані, – повідомляє Денисова у себе в соцмережах у п’ятницю, 13 травня.

Вона наголосила, що дії окупантів є порушенням статті 49 Женевської конвенції про поводження з цивільним населенням (1949 р.) та статті 85 Додаткового протоколу № 1 до Женевських конвенцій (1977 р.).

– Цими документами заборонено будь-який вид переміщення осіб із окупованої території. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини Росії в Україні, – йдеться у заяві.

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