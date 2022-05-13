Окупаційні сили Російської Федерації зруйнували 570 закладів охорони здоров’я на території України. З них 101 лікарня була повністю знищена.

Про це у вечірньому зверненні за 12 травня розповів президент Володимир Зеленський.

Президент привітав медсестер та медбратів з професійним святом та нагадав, як Україна в мирний час вкладалась у розвиток медицини та соціальної інфраструктури, зазначивши, що українська медична система може бути на рівні з найкращими медсистемами світу.

– За час бойових дій із 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров’я. Повністю знищили 101 лікарню. Що це таке? Це дурість. Це варварство. Це самознищення Росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитись як на культурну націю, – заявив Володимир Зеленський.

Він також заявив, що сьогодні вночі ворог атакував школи на Чернігівщині.

– Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми все відновимо, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також згадав обстріли по Кременчуку, що на Полтавщині, де було зруйновано НПЗ.

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– Знову по заводу, щоб у людей не було бензину. Реально хворі, – сказав він.

Крім того, ворог атакував міста та села Донбасу та Запорізьку область, розповів президент Зеленський.

Президент України також відзначив державними нагородами представниць медсестринства у Міжнародний день медичної сестри.

Крім медпрацівників, Володимир Зеленський традиційно нагородив 269 військовослужбовців ЗСУ, 14 з яких – посмертно.

Званням Герой України був відзначений полковник Качур Роман Володимирович, командир 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування Схід Сухопутних військ, повідомив президент.