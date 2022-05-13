Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна

Росії будь-яка освіта тільки заважає: Зеленський про обстріл шкіл на Чернігівщині

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Володимир Зеленський

Окупаційні сили Російської Федерації зруйнували 570 закладів охорони здоров’я на території України. З них 101 лікарня була повністю знищена.

Про це у вечірньому зверненні за 12 травня розповів президент Володимир Зеленський.

Президент привітав медсестер та медбратів з професійним святом та нагадав, як Україна в мирний час вкладалась у розвиток медицини та соціальної інфраструктури, зазначивши, що українська медична система може бути на рівні з найкращими медсистемами світу.

– За час бойових дій із 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров’я. Повністю знищили 101 лікарню. Що це таке? Це дурість. Це варварство. Це самознищення Росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитись як на культурну націю, – заявив Володимир Зеленський.

Він також заявив, що сьогодні вночі ворог атакував школи на Чернігівщині.

– Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми все відновимо, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також згадав обстріли по Кременчуку, що на Полтавщині, де було зруйновано НПЗ.

Зараз дивляться

– Знову по заводу, щоб у людей не було бензину. Реально хворі, – сказав він.

Крім того, ворог атакував міста та села Донбасу та Запорізьку область, розповів президент Зеленський.

Президент України також відзначив державними нагородами представниць медсестринства у Міжнародний день медичної сестри.

Крім медпрацівників, Володимир Зеленський традиційно нагородив 269 військовослужбовців ЗСУ, 14 з яких – посмертно.

Званням Герой України був відзначений полковник Качур Роман Володимирович, командир 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування Схід Сухопутних військ, повідомив президент.

Читайте
Обстріл Кременчука та переговори щодо евакуації поранених з Азовсталі: що відбувається на 78-му добу війни (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка