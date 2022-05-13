Рада ООН з прав людини проголосувала за розслідування воєнних злочинів Росії

Рада ООН з прав людини проголосувала за посилення контролю щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії, особливо з огляду на події в Маріуполі та кількох інших містах.
33 країни-члени підтримали утворення спеціальної слідчої комісії.
Куба, Казахстан, Індія, Пакистан, Узбекистан і Венесуела, утрималися від голосування.
Лише Китай та Еритрея висловилися проти цієї пропозиції.
Нагадаємо, окупаційні сили Російської Федерації зруйнували 570 закладів охорони здоров’я на території України. З них 101 лікарня була повністю знищена.
Про це у вечірньому зверненні за 12 травня розповів президент Володимир Зеленський.
???? BREAKING— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022
The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression," particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.
✅ YES: 33
❌ NO: 2
➖ ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df