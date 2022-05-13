Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Світ

Рада ООН з прав людини проголосувала за розслідування воєнних злочинів Росії

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Рада ООН з прав людини проголосувала за розслідування воєнних злочинів Росії

Рада ООН з прав людини проголосувала за посилення контролю щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії, особливо з огляду на події в Маріуполі та кількох інших містах.

33 країни-члени підтримали утворення спеціальної слідчої комісії.

Куба, Казахстан, Індія, Пакистан, Узбекистан і Венесуела, утрималися від голосування.

Лише Китай та Еритрея висловилися проти цієї пропозиції.

Нагадаємо, окупаційні сили Російської Федерації зруйнували 570 закладів охорони здоров’я на території України. З них 101 лікарня була повністю знищена.

Про це у вечірньому зверненні за 12 травня розповів президент Володимир Зеленський.

Зараз дивляться
Читайте
Верещук: евакуація з Азовсталі почнеться з порятунку важкопоранених

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка