Рада ООН з прав людини проголосувала за розслідування воєнних злочинів Росії

Рада ООН з прав людини проголосувала за посилення контролю щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії, особливо з огляду на події в Маріуполі та кількох інших містах.

33 країни-члени підтримали утворення спеціальної слідчої комісії.

Куба, Казахстан, Індія, Пакистан, Узбекистан і Венесуела, утрималися від голосування.

Лише Китай та Еритрея висловилися проти цієї пропозиції.

Нагадаємо, окупаційні сили Російської Федерації зруйнували 570 закладів охорони здоров’я на території України. З них 101 лікарня була повністю знищена.

Про це у вечірньому зверненні за 12 травня розповів президент Володимир Зеленський.

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