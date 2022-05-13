Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна змусила РФ знизити масштаб своїх цілей до оперативно-тактичного рівня, у зв’язку із чим війна перейшла у тривалу фазу.

Про це Резніков у п’ятницю, 13 травня, написав на своїй сторінці у Facebook.

– До 9 травня РФ зазнала стратегічної поразки – не змогла знищити Українську державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток. Ми змусили її зменшити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому фоні ми входимо до нової – довготривалої – фази війни, – стверджує міністр.

Він уточнив, що для того щоб перемогти в ній, потрібно ретельно планувати свої ресурси та уникати помилок, проєктуючи свою силу так, щоб ворог не витримав.

Міністр Резніков повідомив, що після російського відкритого повномасштабного нападу 24 лютого Москва планувала, і багато хто на Заході поділяв її думку, що Україна капітулює за кілька днів. Кремль розраховував за кілька тижнів встановити на українській землі новий, “російський” лад.

Проте українські захисники, захисниці та весь український народ зірвали ці плани, давши опір окупантам.

– Вони втекли з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини та визначили собі нові цілі – захоплення Півдня та Сходу України. Але цього знову не сталося. Завдяки масовому героїзму наших воїнів, згуртованості українців, міжнародній підтримці Україна вистояла, – наголосив Резніков.

За його словами, захисники Маріуполя – гвардійці (полк Азов), морська піхота, Маріупольський батальйон ТрО, поліцейські, прикордонники, розвідники та бійці Служби безпеки – виграли час для решти України, чим зберегли багато життів.

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Також ворога вдалося стримати у зоні проведення ООС, а також Миколаївській, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях.

– Ізюм, Попасна, Рубіжне, Авдіївка, Мар’їнка і не лише – це справжні міста Героїв та місця бойової слави українців. Рух опору в Мелітополі, Херсоні та інших населених пунктах – важливий внесок у спільну перемогу, – наголосив міністр.

За словами Резнікова, тектонічні зсуви відбулися і на міжнародному рівні – завдяки системному поясненню від української сторони, що нам потрібне важке озброєння – бронетехніка, авіація, танки, артилерія та інше, що використовується країнами НАТО.