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Факты / Украина

Ищут еду на мусорниках: советник мэра Мариуполя о гуманитарной катастрофе в городе

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Ищут еду на мусорниках: советник мэра Мариуполя о гуманитарной катастрофе в городе

Российские оккупанты в Мариуполе целенаправленно создают гуманитарную катастрофу, ограничив оставшихся жителей в продуктах питания.

Об этом 13 мая в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, жители Мариуполя ежедневно стоят в длиннющих очередях в супермаркет по так называемым продуктовым наборам: там боевики выдают только 3 тыс. наборов на 150 тыс. населения.

Также Петр Андрющенко поделился фотографией, на которой пожилые люди из-за невозможности получить помощь и еду в “гуманитарных штабах” вынуждены собирать остатки еды в мусоре.

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