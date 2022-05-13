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Факти / Україна

Шукають їжу на смітниках: радник мера Маріуполя про гуманітарну катастрофу у місті

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Шукають їжу на смітниках: радник мера Маріуполя про гуманітарну катастрофу у місті

Російські окупанти в Маріуполі цілеспрямовано створюють гуманітарну катастрофу, обмежучи мешканців, що залишилися, у продуктах харчування.

Про це 13 травня у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, мешканці Маріуполя щоденно стоять у довжелезних чергах до супермаркету за так званими продуктовими наборами: там бойовики видають лише 3 тис. наборів на 150 тис. населення.

Також Петро Андрющенко поділився світлиною, на якій люди похилого віку через неможливість отримати допомогу та їжу в “гуманітарних штабах” вимушені збирати залишки їжи у смітті.

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