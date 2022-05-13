Россия бросила все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области. За сутки там насчитали прохождение 2 тыс. единиц техники врага.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российские оккупанты штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка.

Также захватчики снова пытаются сделать понтонную переправу через Северский Донец, чтобы перебросить технику и людей в районе Белогоровки.

– Мы держим линию обороны третий месяц. И третий месяц круглосуточно враг обстреливает позиции из артиллерии, минометов, танков, Градов, Смерчей, Ураганов, наносит удары с помощью авиабомб. Российские захватчики просто все уничтожают, – добавил глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай сообщил, что у оккупантов не получается побороть украинских военных в бою, поэтому они намеренно уничтожают область. По его словам, населенные пункты, которые держат оборону с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину, разрушены на 80%.

По информации Генштаба, российские войска пытаются взять под контроль Рубежное. Также оккупанты продолжают наносить авиаудары по Мариуполю и заводу Азовсталь. Продолжаются артобстрелы на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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Фото: Группировка Объединенных сил