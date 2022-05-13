Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 79 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна

Війська РФ кинули всі зусилля, щоб прорвати оборону на Луганщині – Гайдай

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Війська РФ кинули всі зусилля, щоб прорвати оборону на Луганщині – Гайдай

Росія кинула всі зусилля, щоб прорвати оборону на Луганщині. За добу там нарахували проходження 2 тис. одиниць техніки ворога.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, російські окупанти штурмують Рубіжне, Золоте, Нижнє, околиці Сєвєродонецька.

Також загарбники вкотре намагаються зробити понтонну переправу через Сіверський Донець, щоб перекинути техніку і людей в районі Білогорівки.

– Ми тримаємо лінію оборони третій місяць. І третій місяць цілодобово ворог обстрілює позиції з артилерії, мінометів, танків, Градів, Смерчів, Ураганів, завдає ударів за допомогою авіабомб. Російські загарбники просто все знищують, – додав голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай повідомив, що в окупантів не виходить побороти українських військових в бою, тому вони умисно знищують область. За його словами, населені пункти, які тримають оборону з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зруйновані на 80%.

За інформацією Генштабу, російські війська намагаються взяти під контроль Рубіжне. Також окупанти продовжують завдавати авіаударів по Маріуполю та заводу Азовсталь. Продовжуються артобстріли на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Зараз дивляться

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Угруповання Об’єднаних сил 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка