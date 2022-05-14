Враг пытается сгруппироваться для ухода от Харькова, чтобы не допустить продвижение ВСУ в тыл находящихся в Изюме российских оккупационных сил.

Об этом в вечернем своде за 13 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Так, на Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода собственных подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе городка Изюм.

– Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Тернова, – сообщили в штабе.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Так, враг продолжает наносить ракетные удары по объектам промышленной инфраструктуры и обстреливать гражданские объекты на территории Украины.

При этом на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В рамках проверки вооруженных сил Республики Беларусь в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области продолжаются сборы с военнообязанными.

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– Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по инфраструктурным объектам на территории Украины, – сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

При этом на Северском направлении противник ужесточает охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С территории РФ враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты на территории Сумской области и нанес авиаудар по населенному пункту Товстодубово.

В то же время на Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, но успеха не имел. Вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Совершил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

В то же время на Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения продолжают обстреливать наши войска. Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.

В Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

Когда же на Северодонецком направлении оказывает активное огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное.

Бахмутское направление страдал от штурмовых действий противника в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, но оккупационные силы РФ успеха не имели. Враг также производил обстрелы населенных пунктов Тошковка и Орехово.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, враг ведет наступательные действия по направлениям населенных пунктов Каменка и Новоселовка, но успеха не имеет.

В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировке наших подразделений в районе завода Азовсталь, продолжают обстрелы.

На Южнобужском направлении активных боевых действий враг не проводил, обстреливал подразделения Сил обороны по ствольной артиллерии и минометам. Продолжал ведение воздушной разведки.

В Генеральном штабе сообщили, что на временно занятых противником территориях продолжается проведение противоправных действий в отношении местного населения.

— Продолжаются меры административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Продолжается безосновательное задержание мирных жителей, особенно лиц с активной проукраинской позицией, – рассказали украинские военные.

Напомним, вы можете узнать, где ведутся боевые действия, просмотрев интерактивную онлайн-карту на Фактах ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ