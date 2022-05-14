Ворог намагається згрупуватись для відходу від Харкова, щоб не допустити просування ЗСУ в тил російських окупаційних сил, який знаходиться в Ізюмі.

Про це у вечірньому зведенні за 13 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, на Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.

– Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова, – повідомили у штабі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Так, ворог продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової інфраструктури та обстрілювати цивільні об’єкти на території України.

При цьому на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях. В рамках перевірки збройних сил Республіки Білорусь у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області продовжуються збори з військовозобов’язаними.

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– Зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах на території України, – повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

При цьому на Сіверському напрямку противник посилює охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З території РФ ворог обстрілював з артилерії цивільні об’єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по населеному пункту Товстодубове.

Водночас на Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, але успіху не мав. Вів артилерійські обстріли по районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Здійснив авіаудари по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

Водночас на Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати наші війська. Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

Коли ж на Сєвєродонецькому напрямку здійснює активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

Бахмутський напрямок потерпав від штурмових дій противника у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, але окупаційні сили РФ успіху не мали. Ворог також здійснював обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, але успіху не має.

У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу Азовсталь, продовжують обстріли.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій ворог не проводив, обстрілював підрозділи Сил оборони зі ствольної артилерії та мінометів. Продовжував ведення повітряної розвідки.

У Генеральному штабі повідомили, що на тимчасово зайнятих противником територіях продовжується проведення протиправних дій стосовно місцевого населення.

– Тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму, посилено контррозвідувальний режим. Продовжується безпідставне затримання мирних жителів, особливо осіб з активною проукраїнською позицією, – розповіли українські військові.

Нагадаємо, ви можете дізнатись, де зараз ведуться бойові дії, переглянувши інтерактивну онлайн-карту на Фактах ICTV.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ