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Факты / Украина

Ждали пропуска трое суток: в Запорожье пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Ждали пропуска трое суток: в Запорожье пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя

Из разрушенного российскими войсками Мариуполя удалось эвакуировать от 500 до 1000 автомобилей с местными жителями.

Об этом в своем телеграмме канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

– Мариуполь. Эвакуация. Хорошие новости. Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье. Наконец-то, ждем наших родных мариупольцев дома, — написал он.

Петр Андрющенко также добавил в сообщение фотографии с места скопления авто. Из фотографий следует, что на пункте пропуска стояли громоздкие очереди по обе стороны дороги, но все передвигались в одном направлении.

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что российская сторона готовит информационное поле для того, чтобы обвинить Украину в применении биологического оружия в городе на Азове, тем самым попытаться оправдать катастрофическую санитарную ситуацию, вызванную из-за проблем с канализационной системой.

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Источник: Андрющенко Time

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Фото: Андрющенко Time

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