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Факти / Україна

Чекали на пропуск три доби: до Запоріжжя пропустили евакуаційну колону з Маріуполя

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
Чекали на пропуск три доби: до Запоріжжя пропустили евакуаційну колону з Маріуполя

Зі зруйнованого російськими військами Маріуполя вдалось евакуювати від 500 до тисячі автівок з місцевими мешканцями.

Про це у своєму телеграм каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Маріуполь. Евакуація. Хороші новини. Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців вдома, – написав він.

Петро Андрющенко також додав до допису фотографії з місця скупчення авто. Зі світлин випливає, що на пункті пропуску стояли громіздкі черги по обидві сторони дороги, але всі пересувались в одному напрямку.

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що російська сторона готує інформаційне поле для того, щоб звинуватити Україну у застосуванні біологічної зброї у місті на Азові, тим самим спробувати виправдати катастрофічну санітарну ситуацію, що викликана через проблеми з каналізаційною системою.

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Джерело: Андрющенко Time

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Фото: Андрющенко Time

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