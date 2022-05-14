Армия Российской Федерации планирует наступление сразу на нескольких направлениях.

Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– В районе Попасной накопились российские войска. Вероятно, они пойдут на запад или север этого города, – сообщил советник руководителя Офиса президента.

Сконцентрировали войска и намерены пробить оборону украинцев россияне в районе Авдеевки.

Уже 13 мая враг совершил там три штурма, однако украинские артиллеристы дали им отпор.

– Понятно, почему они здесь концентрируются. Потому что “партия” требует оцепления Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, – объясняет Алексей Арестович.

На этом направлении, добавляет советник главы Офиса президента, за 80 дней атак армия РФ не смогла продвинуться хотя бы на метр.

Для нападения прибыл вражеский танковый батальон и на Запорожское направление.

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– Мы с нетерпением ждем похода этих людей в наступление. Отметелим и их, – убежден Алексей Арестович.

По его словам, сейчас есть угроза наступления тактического уровня.

Но украинские защитники будут стрелять в идущих в наступление россиян, поэтому осуществить свои планы последним не удастся.

По его убеждению, ни одной из политических целей Кремля существующими силами достичь невозможно.

В подтверждение своих слов Алексей Арестович отмечает: в течение 13 мая по всем направлениям россиянам продвинуться не удалось.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 80-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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