Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 79 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина

РФ планирует наступление сразу на нескольких направлениях – Арестович

Татьяна Забожко, редактор ленты
Олексій Арестович

Армия Российской Федерации планирует наступление сразу на нескольких направлениях.

Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В районе Попасной накопились российские войска. Вероятно, они пойдут на запад или север этого города, – сообщил советник руководителя Офиса президента.

Сконцентрировали войска и намерены пробить оборону украинцев россияне в районе Авдеевки.

Уже 13 мая враг совершил там три штурма, однако украинские артиллеристы дали им отпор.

– Понятно, почему они здесь концентрируются. Потому что “партия” требует оцепления Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, – объясняет Алексей Арестович.

На этом направлении, добавляет советник главы Офиса президента, за 80 дней атак армия РФ не смогла продвинуться хотя бы на метр.

Для нападения прибыл вражеский танковый батальон и на Запорожское направление.

Сейчас смотрят

– Мы с нетерпением ждем похода этих людей в наступление. Отметелим и их, – убежден Алексей Арестович.

По его словам, сейчас есть угроза наступления тактического уровня.

Но украинские защитники будут стрелять в идущих в наступление россиян, поэтому осуществить свои планы последним не удастся.

По его убеждению, ни одной из политических целей Кремля существующими силами достичь невозможно.

В подтверждение своих слов Алексей Арестович отмечает: в течение 13 мая по всем направлениям россиянам продвинуться не удалось.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 80-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка