РФ планує наступ відразу на кількох напрямках – Арестович

Армія Російської Федерації планує наступ відразу на кількох напрямках.

Про це в ефірі Фейгін Live повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– У районі Попасної накопичилися російські війська. Імовірно, вони підуть на захід або північ від цього міста, – повідомив радник керівника Офісу президента.

Сконцентрували війська та мають намір пробити оборону українців росіяни в районі Авдіївки.

Уже 13 травня ворог здійснив там три штурми, однак українські артилеристи дали їм відсіч.

– Зрозуміло, чому вони тут концентруються. Тому що “партія” вимагає оточення Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, – пояснює Олексій Арестович.

На цьому напрямку, додає радник голови Офісу президента, за 80 днів атак армія РФ не змогла просунутись бодай на метр.

Для нападу прибув ворожий танковий батальйон і до Запорізького напрямку.

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– Ми з нетерпінням чекаємо походу цих людей у наступ. Відлупцюємо і їх, – переконаний Олексій Арестович.

За його словами, нині є загроза наступу тактичного рівня.

Але українські захисники стрілятимуть у росіян, що йтимуть у наступ, тому здійснити свої плани останнім не вдасться.

На його переконання, жодної з політичних цілей Кремля наявними силами досягти неможливо.

На підтвердження своїх слів Олексій Арестович зауважує: протягом 13 травня на всіх напрямках росіянам просунутись не вдалось.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 80-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Фейгін Live