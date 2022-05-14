Сотни оккупантов в мешках: Украина ждет, пока РФ заберет тела своих солдат

Украина готова отдать тела оккупантов, погибших на нашей земле, Российской Федерации, но страна-агрессор пока не спешит забирать своих солдат. Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Владимир Лямзин.
— Мы должны их вернуть, и мы готовы вернуть их. Как только на межгосударственном уровне между Украиной и РФ будут достигнуты соответствующие договоренности, украинская сторона передаст тела оккупантов России. Если бы они (тела, – Ред.) были нужны российской стороне, то они не лежали бы здесь в вагонах уже третий месяц, – говорит Лямзин.
По его словам, установить личность погибшего террориста очень тяжело, ведь при них нет никаких документов.
– У них это нормальная практика, если можно так сказать. Были случаи, когда в заброшенной технике находили стопки документов – совершенно новые военные билеты 2001-2002 года рождения. Документы у них забрали, их бросили в бой, где все они были уничтожены и оказались у нас в вагоне. У многих нет документов, у некоторых нет даже наклейок с фамилией на форме. Поэтому очень сложно сказать, будут ли они когда-нибудь установлены, — говорит Лямзин.
Он также добавил, что в Украине сейчас проводятся определенные действия, чтобы найти родственников умерших оккупантов в России. Родные российских террористов и сами обращаются в украинские правоохранительные органы. Но, согласно международному праву, процесс передачи тел другой стороне военного конфликта предполагает межгосударственную договоренность.
Лямзин рассказал, что после завершения активной фазы боевых действий в Киевской и Черниговской области были проведены поисковые мероприятия и эксгумация. В этом вагоне-рефрижераторе находятся тела оккупантов из двух областей.
Также он подтвердил информацию иностранных СМИ о золоте и валюте, которые находили в карманах погибших российских террористов.
– Карманы набиты золотом, в трусах нашли американские доллары и британские фунты. Некоторые золотые украшения были в крови, что дает предположение, что, возможно, он снимал их с убиенных украинцаев. Были и такие случаи, когда наши ребята приподнимают тело, а с него начинают сыпаться украшения. К тому же, это были не драгоценности, а бижутерия, то есть они даже не понимали, что воровали, — говорит Лямзин.