Україна готова віддати тіла окупантів, які загинули на нашій землі, Російській Федерації, але країна-агресор поки не поспішає забирати своїх солдат. Про це у коментарі Фактам ICTV розповів начальник Управління цивільно-військового співробітництва Володимир Лямзін.

– Ми маємо їх повернути, і ми готові їх повернути. Як тільки на міждержавному рівні між Україною та РФ будуть досягненні відповідні домовленості, українська сторона передасть тіла окупантів Росії. Якби вони (тіла, – Ред.) були потрібні російській стороні, то вони не лежали б тут у вагонах вже третій місяць, – говорить Лямзін.

За його словами, встановити особу загиблого терориста дуже важко, адже при них немає ніяких документів.

– У них це нормальна практика, якщо можна так сказати. Були випадки, коли у покинутій техніці знаходили стопки документів – абсолютно нові військові квитки 2001-2002 рік народження. Документи у них забрали, їх кинули в бій, де вони всі були знищені, і опинилися у нас у вагоні. У багатьох немає документів, у декого навіть наліпок із прізвищем на формі. Тому дуже складно сказати, чи вони будуть колись встановлені, – каже Лямзін.

Він також додав, що в Україні зараз проводяться певні дії для того, щоб знайти родичів померлих окупантів у Росії. Рідні російських терористів і самі звертаються до українських правоохоронних органів. Але, згідно з міжнародним правом, процес передачі тіл іншій стороні військового конфлікту передбачає міждержавну домовленість.

Лямзін розповів, що після завершення активної фази бойових дій на Київщині та Чернігівщині були проведені пошукові заходи та ексгумація. У цьому вагоні-рефрижераторі знаходяться тіла окупантів з цих двох областей.

Сотні окупантів у мішках: Україна чекає, поки РФ забере тіла своїх солдат / 7 фотографий

Також він підтвердив інформацію іноземних ЗМІ про золото та валюту, яку знаходили у кишенях загиблих російських терористів.

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