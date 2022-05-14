16 мая на территории стадиона в Бородянке Киевской области установят четыре комплекса модульного городка для жителей, лишившихся жилья в результате российской агрессии.

Каждый комплекс будет содержать 22 модуля для проживания. Будет там также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения.

Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.

– Очень многие жители Киевской области потеряли свои дома в результате зверских обстрелов захватчиков. Поэтому наша ключевая задача – обеспечить людей временным жильем, – отмечает глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

По его словам, модульные городки – оптимальный вариант на то время, пока решается вопрос выкупа или постройки новых домов.

– Аналогичные проекты мы сможем реализовать и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов. Сейчас рассматриваем эту возможность, – добавил глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 80-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Александр Павлюк