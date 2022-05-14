У Бородянці 16 травня відкриють модульне містечко для постраждалих від агресії РФ

16 травня на території стадіону в Бородянці Київської області встановлять чотири комплекси модульного містечка для жителів, які втратили житло внаслідок російської агресії.

Кожен комплекс міститиме 22 модуля для проживання. Буде там також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення.

Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від польського уряду.

– Дуже багато жителів Київщини втратили свої домівки внаслідок звірячих обстрілів загарбників. Тому наше ключове завдання – забезпечити людей тимчасовим житлом, – зазначає голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

За його словами, модульні містечка – оптимальний варіант на той час, поки вирішується питання викупу чи побудови нових домівок.

– Аналогічні проєкти ми зможемо реалізувати і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів. Зараз розглядаємо цю можливість, – додав очільник ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 80-ту добу.

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Джерело: Олександр Павлюк