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Факты / Украина

Детонация продолжается! ВСУ уже в 20-й раз ударили по врагу в Чернобаевке

Валентина Летяк, редактор ленты
Детонация продолжается! ВСУ уже в 20-й раз ударили по врагу в Чернобаевке

В Чернобаевке на Херсонщине Вооруженные силы Украины 15 мая нанесли очередной удар по российским позициям – это уже 20-й раз с начала полномасштабной войны.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что удар нанесен около 12.00.

По его словам, взрывы до сих пор продолжаются. Других подробностей он не сообщил.

Еще ночью Арестович сказал, что украинская армия ударила по вражескому командному пункту в Херсонской области “очень высокого уровня”.

По его словам, боекомплект детонировал часа три.

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Чернобаевка-19 была два дня тому назад. Ночью 13 мая ВСУ ударили по скоплению российской военной техники, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в селе на Херсонщине.

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