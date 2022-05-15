В Харькове уже несколько дней наблюдается относительная тишина. Но враг продолжает наносить удары по населенным пунктам области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, за прошедшие сутки снова пострадал Чугуев. Там два человека получили ранения, один из них — 15-летний ребенок. Неспокойно было также в Золочевской общине.

Но самой горячей точкой остается Изюмское направление. По словам Синегубова, возле Барвенково российские оккупанты постоянно пытаются прорвать позиции Вооруженных сил Украины, однако успехов не имеют. Враг несет большие потери среди живой силы и техники.

Активные боевые действия также ведутся на севере и северо-востоке области.

– Враг отступает и при этом минирует абсолютно все подходы – жилые дома, лесополосы, обочины дорог, используя различные технологии, в том числе дистанционное минирование. У нас, к сожалению, есть случаи, когда гражданские люди возвращались в свои населенные пункты и подрывались в собственных домах, – отметил Синегубов.

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Также глава Харьковской ОВА добавил, что 14 мая наши военные сбили самолет на временно оккупированной территории. Он добавил, что сейчас крайне опасно возвращаться в освобожденные от оккупантов территории. Там еще предстоит проделать очень большую работу по разминированию.

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– Враг постоянно пытается атаковать освобожденные населенные пункты. Особенно прицельно оккупанты бьют по гражданскому автотранспорту – по людям, которые пытаются либо уехать, либо вернуться. Поэтому мы проводим эвакуацию небольшими колоннами и ориентируем людей уже на месте, не анонсируя этого заранее, – заметил Олег Синегубов.

По его словам, в Харьков сейчас ежедневно возвращается около 2 тыс. человек, и эта цифра увеличивается. Однако еще остается риск ракетных и артиллерийских обстрелов города.

Фото: Генштаб ВСУ