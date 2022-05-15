У Харкові вже кілька днів спостерігається відносна тиша. Натомість ворог продовжує завдаватів удари по населених пунктах області.

Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, минулої доби знову постраждав Чугуїв. Там двоє людей дістали поранення, одна з них – 15-річна дитина. Неспокійно було також у Золочівській громаді.

Але найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. За словами Синєгубова, біля Барвінкового російські окупанти постійно намагаються прорвати позиції Збройних сил України, однак успіхів не мають. Ворог зазнає великих втрат серед живої сили та техніки.

Активні бойові дії також ведуться на півночі й північному сході області.

– Ворог відступає і водночас мінує абсолютно всі підходи – житлові будинки, лісосмуги, узбіччя доріг, використовуючи різні технології, зокрема дистанційне мінування. У нас, на жаль, є випадки, коли цивільні люди поверталися у свої населені пункти і підривались у власних будинках, – зазначив Синєгубов.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

Також голова Харківської ОВА додав, що 14 травня наші військові збили літак на тимчасово окупованій території. Він додав, що наразі вкрай небезпечно повертатися до звільнених від окупантів територій. Там ще потрібно провести дуже велику роботу з розмінування.

Зараз дивляться

– Ворог постійно намагається атакувати звільнені населені пункти. Особливо прицільно окупанти б’ють по цивільному автотранспорту – по людях, які намагаються або виїхати, або повернутися. Тому ми проводимо евакуацію невеликими колонами і орієнтуємо людей уже на місці, не анонсуючи цього заздалегідь, – зауважив Олег Синєгубов.

За його словами, до Харкова наразі щодня повертається близько 2 тис. людей, і ця цифра збільшується. Однак ще залишається ризик ракетних і артилерійських обстрілів міста.

Фото: Генштаб ЗСУ