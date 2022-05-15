Російські військові завдали 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку Луганської області. Є влучання в Азот, технікум, багатоповерхівки.

Поранення дістали четверо жителів області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, 40% усіх атак росіян 14 травня прийшлися на Сєвєродонецьк. Ще приблизно стільки ж – на Гірську та Попаснянську громади. Руйнувань дуже багато.

Це 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, в декількох з них сталося займання квартир. Російські окупанти влучили в будівлю технікуму та продовжують нищити Азот. 14 травня зранку після чергового прильоту полум’я охопило один із виробничих цехів.

Дістали поранення троє жителів Врубівки. У Новодружеську поранено жінку, зруйновано два будинки. Ще три – в Лисичанську, де ворог завдав авіаудар, два – в Рубіжному.

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Також відомо про де’вять зруйнованих будинків в Комишувасі, чотири – в Тошківці, п’ять – в Золотому, два – в Троїцькому.

У Комишувасі є влучання в будівлі селищної ради та будинку культури. Є руйнування у Верхньокаменці, Оріховому, Катеринівці.

За словами Сергія Гайдая, на фронті Луганщини та Донеччини за минулу добу українські військові відбили 12 атак ворога. Вони знищили вісім танків, п’ять артилерійських систем, д’евять одиниць бойової броньованої техніки, п’ять ворожих автомобілів.

Підрозділи ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10 та один тактичний розвідувальний БпЛА Елерон.

Фото: Сергій Гайдай