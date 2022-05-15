Этап боевых действий за Донбасс будет длиться не менее месяца.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

— На сегодняшний день мы понимаем, что там (в Луганской области, — Ред.) сосредотачивается основная ударная сила Российской Федерации. Там россияне будут пробовать делать последующие удары. И вторая часть – это Изюмское направление, где они перегруппировываются. Но все же мы понимаем, что ключевые удары, которые собирается делать РФ – это Луганское направление – Северодонецк, попытки выйти к трассе на Бахмут, чтобы попытаться совершить оперативное окружение, – сказал Вадим Денисенко.

Он также прокомментировал ситуацию в Харьковской области, где происходят контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины.

— Если мы говорим о севере, а точнее северо-востоке Харьковщины, то там действительно украинские войска перешли в контрнаступление, там уже недалеко до границы. В ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу, хотя россияне взорвали сейчас три моста и это может несколько замедлить наше контрнаступление.

Советник главы МВД отдельно прокомментировал попытки ВС РФ на юге Харьковской области, на Изюмском направлении.

— Там они еще концентрируются, пытаются нанести еще один удар на Славянск и Краматорск. Пока это все безрезультатно, но у них все еще велика численность живой силы и техники в этом направлении, – сказал Вадим Денисенко.

Он отметил, что все еще идет этап битвы за Донбасс, хотя враг и не ограничиваются только этим регионом, расширяя боевые действия на Криворожское и Запорожское направления.

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По его оценке, боевые действия продлятся не менее месяца, а переход к следующей фазе продлится несколько месяцев. Следующей фазой Вадим Денисенко считает попытки неприятеля удержать уже временно оккупированные территории.

Он прокомментировал слова премьер-министра Бориса Джонсона о том, что война может продолжаться до конца 2023 года. Впрочем, по мнению советника министра внутренних дел, если говорить о таких сроках, то речь не об активной фазе войны, потому что сил не хватит ни у России, ни у Украины.

По мнению Денисенко, в Кремле нет понимания того, что делать с оккупированными территориями Херсона, потому что любая попытка аннексии этих территорий будет для России закрытым окном для переговоров.