Етап бойових дій за Донбас триватиме не менш як місяць.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

– Станом на зараз ми розуміємо, що там (в Луганській області, – Ред.) зосереджується основна ударна сила Російської Федерації. Саме там росіяни будуть пробувати робити наступні удари. І друга частина, це Ізюмський напрямок, де вони перегруповуються. Але все ж ми розуміємо, що ключові удари, які збирається робити РФ – це Луганський напрямок – Сєверодонецьк, спроби вийти до траси на Бахмут, щоб спробувати зробити оперативне оточення, – сказав Вадим Денисенко.

Він також прокоментував ситуацію на Харківщині, де відбуваються контрнаступальні дії Збройних сил України.

– Якщо ми говоримо про північ, а точніше північний схід Харківщини, то там справді українські війська перейшли у контрнаступ, там уже недалеко до кордону. Найближчими днями спробуємо вийти на український кордон, хоча росіяни підірвали зараз три мости і це справді може дещо сповільнити наш контрнаступ.

Радник очільника МВС окремо прокоментував спроби ЗС РФ на півдні Харківської області, на Ізюмському напрямку.

– Там вони ще концентруються, намагаються зробити ще один удар на Слов’янськ та Краматорськ. Поки що це все безрезультатно, але в них все ще велика чисельність живої сили і техніки на цьому напрямку, – сказав Вадим Денисенко.

Він зазначив, що все ще триває етап битви за Донбас, хоч ворог і не обмежуються лише цим регіоном, розширюючи бойові дії на Криворізький та Запорізький напрямки.

Зараз дивляться

За його оцінкою, бойові дії триватимуть не менш як місяць, а перехід до наступної фази триватиме кілька місяців. Наступною фазою Вадим Денисенко вважає спроби ворога утримати вже тимчасово окуповані території.

Він прокоментував слова прем’єр-міністр Борис Джонсона про те, що війна може тривати до кінця 2023 року. Втім, на думку радника міністра внутрішніх справ, якщо говорити про такі терміни, то мова не про активну фазу війни, бо сил не вистачить ані у Росії, ані в України.

На думку Денисенка, в Кремлі немає розуміння того, що робити з окупованими територіями Херсонщини, бо будь-яка спроба анексії цих територій буде для Росії закритим вікном для переговорів.