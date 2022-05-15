За прошедшие сутки армия Российской Федерации безуспешно пыталась прорвать оборону украинских войск на Славянском направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, чтобы добиться цели, враг обстреливал подразделения Сил обороны Украины.

В настоящее время известно, что россияне восполняют потери и перегруппировывают войска, чтобы возобновить наступление в направлении Барвенкового и Славянска.

Между тем 14 мая только на Донецком и Луганском направлениях Вооруженные силы Украины отбили 12 атак врага, уничтожив:

восемь танков,

пять артиллерийских систем,

девять единиц боевой бронированной техники,

пять автомобилей противника.

Понесли потери на протяжении суток российские оккупанты и в других направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 81-е сутки.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ