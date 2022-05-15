За прошедшие сутки армия Российской Федерации безуспешно пыталась прорвать оборону украинских войск на Славянском направлении.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, чтобы добиться цели, враг обстреливал подразделения Сил обороны Украины.
В настоящее время известно, что россияне восполняют потери и перегруппировывают войска, чтобы возобновить наступление в направлении Барвенкового и Славянска.
Между тем 14 мая только на Донецком и Луганском направлениях Вооруженные силы Украины отбили 12 атак врага, уничтожив:
- восемь танков,
- пять артиллерийских систем,
- девять единиц боевой бронированной техники,
- пять автомобилей противника.
Понесли потери на протяжении суток российские оккупанты и в других направлениях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 81-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ