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Факты / Украина

Россияне не смогли прорвать оборону ВСУ на Востоке – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні

За прошедшие сутки армия Российской Федерации безуспешно пыталась прорвать оборону украинских войск на Славянском направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, чтобы добиться цели, враг обстреливал подразделения Сил обороны Украины.

В настоящее время известно, что россияне восполняют потери и перегруппировывают войска, чтобы возобновить наступление в направлении Барвенкового и Славянска.

Между тем 14 мая только на Донецком и Луганском направлениях Вооруженные силы Украины отбили 12 атак врага, уничтожив:

  • восемь танков,
  • пять артиллерийских систем,
  • девять единиц боевой бронированной техники,
  • пять автомобилей противника.

Понесли потери на протяжении суток российские оккупанты и в других направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 81-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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