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Факти / Україна

Росіяни не змогли прорвати оборону ЗСУ на Сході – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні

Упродовж минулої доби армія Російської Федерації безуспішно намагалася прорвати оборону українських військ на Слов’янському напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, щоб досягти мети, ворог обстрілював підрозділи Сил оборони України.

Нині відомо, що росіяни поповнюють втрати та перегруповують війська, щоб поновити наступу в бік Барвінкового та Слов’янська.

Тим часом 14 травня лише на Донецькому та Луганському напрямках Збройні сили України відбили 12 атак ворога, знищивши:

  • вісім танків,
  • п’ять артилерійських систем,
  • дев’ять одиниць бойової броньованої техніки,
  • п’ять автомобілів противника.

Зазнали втрат упродовж доби російські окупанти й на інших напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 81-шу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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