Упродовж минулої доби армія Російської Федерації безуспішно намагалася прорвати оборону українських військ на Слов’янському напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, щоб досягти мети, ворог обстрілював підрозділи Сил оборони України.

Нині відомо, що росіяни поповнюють втрати та перегруповують війська, щоб поновити наступу в бік Барвінкового та Слов’янська.

Тим часом 14 травня лише на Донецькому та Луганському напрямках Збройні сили України відбили 12 атак ворога, знищивши:

вісім танків,

п’ять артилерійських систем,

дев’ять одиниць бойової броньованої техніки,

п’ять автомобілів противника.

Зазнали втрат упродовж доби російські окупанти й на інших напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 81-шу добу.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ