Співробітник Укрзалізниці допоміг Росії відновити сполучення – йому оголошено підозру

Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру посадовцю Укрзалізниці у держзраді. Він допомагав росіянам відновлювати залізничне сполучення з окупованими територіями Донбасу.

Йдеться про ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Слідчі встановили, що у березні 2022 року начальник станції Південнодонбаська структурного підрозділу Станція Волноваха регіональної філії Донецька залізниця перейшов на бік держави-агресора.

Він погодився співпрацювати з окупантами, обійняв аналогічну посаду у структурі псевдоміністерства транспорту “ДНР” і наразі допомагає ворогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, підозрюваний контролює ремонтні роботи на території станції, яка пошкодження під час бойових дій, для швидкого відновлення залізничного сполучення між ОРДЛО та РФ.

Ця ділянка залізниці потрібна ворогу, щоб переправляти військову техніку та підрозділи армії для проведення наступальних дій проти ЗСУ.