Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 81 день війни
Вбили Вбили
227 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна

Співробітник Укрзалізниці допоміг Росії відновити сполучення – йому оголошено підозру

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Співробітник Укрзалізниці допоміг Росії відновити сполучення – йому оголошено підозру

Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру посадовцю Укрзалізниці у держзраді. Він допомагав росіянам відновлювати залізничне сполучення з окупованими територіями Донбасу.

Йдеться про ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Слідчі встановили, що у березні 2022 року начальник станції Південнодонбаська структурного підрозділу Станція Волноваха регіональної філії Донецька залізниця перейшов на бік держави-агресора.

Він погодився співпрацювати з окупантами, обійняв аналогічну посаду у структурі псевдоміністерства транспорту “ДНР” і наразі допомагає ворогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, підозрюваний контролює ремонтні роботи на території станції, яка пошкодження під час бойових дій, для швидкого відновлення залізничного сполучення між ОРДЛО та РФ.

Ця ділянка залізниці потрібна ворогу, щоб переправляти військову техніку та підрозділи армії для проведення наступальних дій проти ЗСУ.

Зараз дивляться

Читайте
Укрзалізниця скасовує більшість евакуаційних поїздів - які залишаться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка