Туреччина готова морем евакуювати захисників Маріуполя до Стамбула, але РФ не дає згоди

Влада Туреччини запропонувала евакуювати поранених українських військових з Азовсталі морським шляхом.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін.

За його словами, Туреччина пропонувала вивезти українських солдатів у порт Бердянська (65 кілометрів від Маріуполя, контролюється окупантами, – Ред.) і там посадити їх на турецьке цивільне судно, яке відвезе їх до Стамбула.

– Якщо це можна зробити таким чином, ми будемо раді зробити це. Ми готові. Насправді наш корабель готовий вирушити та доставити поранених солдатів та інших цивільних осіб до Туреччини, – сказав Ібрагім Калін, який також є головним радником Ердогана з питань зовнішньої політики.

Ібрагім Калін додав, що обговорював цей варіант із президентом України Володимиром Зеленським ще два тижні тому. Москва, за його словами, не погодилася на план, але остаточно його ще не відкинули. Він додав, що позиція Росії “міняється день у день”.

– Судно все ще перебуває у Стамбулі. Воно готове до відплиття, але ми чекаємо на остаточний дозвіл від російської та української сторін, щоб воно могло вирушити до Бердянська і доставити поранених солдатів до Туреччини, – сказав він.

Раніше очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила, що крім Туреччини перемовини про евакуацію та екстракцію з Азовсталі йдуть як Китаєм, так і з ООН та МКЧХ.

На початку травня з Азовсталі за посередництва ООН та Червоного хреста було евакуйовано кілька сотень мирних жителів. Після цього українська сторона заявила про ведення переговорів щодо евакуації ще 500 осіб, з-поміж яких медичні працівники та поранені.

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Фото: Азов