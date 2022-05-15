Спасти защитников Азовстали в бою почти невозможно: в Нацгвардии объяснили почему

Ситуация вокруг Азовстали очень сложная, обстрелы продолжаются, однако решить вопрос спасения защитников Мариуполя военным путем очень сложно, заявил в эфире телемарафона спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По его словам, уже третий месяц бойцы Азова, Нацгвардии, ВСУ, пограничники держат героическую оборону Азовстали, которая уже стала форпостом и своеобразным рубежом украинской обороны.

– Но решить все на поле боя невозможно. Линия оцепления противником достигает кое-где до 100 км и более. То есть, военным путем, отправляя туда наши подразделения и группировки, с боем пройти в Мариуполь, очень сложно. Если такое и можно сделать, речь пойдет о больших потерях, – объяснил Музычук.

Именно поэтому, отметил представитель Нацгвардии, на разных уровнях, в том числе и на международном, продолжаются переговоры о предоставлении коридоров для раненых и защитников Азовстали.

– Нам нужны гарантии, чтобы был соблюден режим тишины и возможность вывезти раненых с территории завода, чтобы открытые эвакуационные коридоры не были обстреляны, когда люди отправятся либо автобусами, либо морем. Для того и продолжаются переговоры с другими странами, чтобы они выступили гарантами, – подытожил Музычук.

Сейчас на территории Азовстали находятся около 600 раненых, около 40 из них – в тяжелом состоянии.

Для оказания помощи не хватает медикаментов и инструментов.