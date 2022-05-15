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Факти / Україна

Врятувати захисників Азовсталі у бою майже неможливо: у Нацгвардії пояснили чому

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Врятувати захисників Азовсталі у бою майже неможливо: у Нацгвардії пояснили чому

Ситуація навколо Азовсталі дуже складна, обстріли тривають, проте вирішити питання порятунку захисників Маріуполя військовим шляхом дуже складно, заявив в ефірі телемарафону речник Нацгвардії Руслан Музичук.

За його словами, вже третій місяць бійці Азову, Нацгвардії, ЗСУ, прикордонники, тримають героїчну оборону Азовсталі, яка вже стала форпостом та своєрідним рубежем української оборони.

– Але вирішити все на полі бою неможливо. Лінія оточення противником сягає подекуди до 100 км та більше. Тобто військовим шляхом, відправляючи туди наші підрозділи та угруповання, з боєм пройти до Маріуполя, дуже складно. Якщо таке і можна зробити, йтиметься про великі втрати, – пояснив Музичук.

Саме тому, наголосив речник Нацгвардії, на різних рівнях, зокрема й на міжнародному, тривають переговори про надання коридорів для поранених та захисників Азовсталі.

– Нам потрібні гарантії, щоб був дотриманий режим тиші та була можливість вивезти поранених з території заводу, щоб відкриті евакуаційні коридори не були обстріляні, коли люди вирушать або автобусами, або морем. Для того й тривають переговори з іншими країнами, щоб вони виступили гарантами, – підсумував Музичук.

Зараз на території Азовсталі знаходяться близько 600 поранених, майже 40 із них – у тяжкому стані.

Для надання допомоги не вистачає медикаментів та інструментів.

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Фото: Depositphotos

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