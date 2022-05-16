Оккупационные силы Российской Федерации пытается концентрировать основные силы на Луганском направлении.

Об этом в эфире с правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Вся переброска идет даже не под Изюм, а переброска идет на Луганское направление. Ближайшей задачей является выход на границы Луганской области. Все концентрируется туда, — сказал он.

Алексей Арестович добавил, что враг усилил Изюмское направление, после того, как Вооруженные силы Украины перешли на этом направлении в контрнаступление.

— Они перебросили туда часть сил на усиление, для того чтобы мы не проломили тыл и не дошли до Изюма, потому что это создает определенные неприятности… Под Изюм кинули две или три БТГ, которые были в Белгородской области. Они спустились и дошли к Изюмскому направлению. А усиливают они Луганское, — сказал советник главы Офиса президента Украины.

Он добавил, что одной из ближайших целей врага будет взять Северодонецк, который можно считать условной столицей подконтрольных Украине территорий Луганской области.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайда заявил, что под контролем ВСУ остается около 10% территорий области.

Источник: Фейгин Live