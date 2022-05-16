Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 81 день війни
Вбили Вбили
227 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна

Основне перекидання сил РФ йде на Луганський напрямок – Арестович

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Основне перекидання сил РФ йде на Луганський напрямок – Арестович

Окупаційні сили Російської Федерації намагаються концентрувати основні сили на Луганському напрямку.

Про це в ефірі з правозахисником Марком Фейгін розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Все перекидання йде навіть не під Ізюм, а перекидання йде на Луганський напрямок. Найближчим завданням є вихід на рубежі Луганської області. Все концентрується туди, – сказав він.

Олексій Арестович додав, що ворог посилив Ізюмський напрям після того, як Збройні сили України перейшли на цьому напрямку в контрнаступ.

– Вони перекинули туди частину сил на посилення, щоб ми не проломили тил і не дійшли до Ізюма, бо це створює певні неприємності… Під Ізюм кинули дві чи три БТГ, які були у Бєлгородській області. Вони спустилися і дійшли до Ізюмського напрямку. А посилюють вони Луганське, – сказав радник голови Офісу президента України.

Він додав, що однією з найближчих цілей ворога є захопити Сєверодонецьк, який можна вважати умовною столицею підконтрольних Україні територій Луганської області.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайда заявив, що під контролем ЗСУ залишається близько 10% територій області.

Читайте
Росіяни не змогли прорвати оборону ЗСУ на Сході – Генштаб

Джерело: Фейгин Live

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка