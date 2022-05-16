Окупаційні сили Російської Федерації намагаються концентрувати основні сили на Луганському напрямку.

Про це в ефірі з правозахисником Марком Фейгін розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Все перекидання йде навіть не під Ізюм, а перекидання йде на Луганський напрямок. Найближчим завданням є вихід на рубежі Луганської області. Все концентрується туди, – сказав він.

Олексій Арестович додав, що ворог посилив Ізюмський напрям після того, як Збройні сили України перейшли на цьому напрямку в контрнаступ.

– Вони перекинули туди частину сил на посилення, щоб ми не проломили тил і не дійшли до Ізюма, бо це створює певні неприємності… Під Ізюм кинули дві чи три БТГ, які були у Бєлгородській області. Вони спустилися і дійшли до Ізюмського напрямку. А посилюють вони Луганське, – сказав радник голови Офісу президента України.

Він додав, що однією з найближчих цілей ворога є захопити Сєверодонецьк, який можна вважати умовною столицею підконтрольних Україні територій Луганської області.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайда заявив, що під контролем ЗСУ залишається близько 10% територій області.

Джерело: Фейгин Live