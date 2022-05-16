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Факти / Україна

Зеленський призначив Танцюру новим командувачем сил тероборони ЗСУ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Зеленський призначив Танцюру новим командувачем сил тероборони ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.

Це випливає з указу президента №337/2022, що був опублікований на сайті глави Держави.

– Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України, – йдеться у документі.

Водночас попереднім указом №336/2022 Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Юрія Галушкіна.

До цього призначення Ігор Танцюра був начальником штабу та заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

На початку травня поточного року Ігор Танцюра отримав від Володимира Зеленського орден Богдана Хмельницького III ступеня — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Згодом, 3 травня, український парламент ухвалив в цілому законопроєкт щодо надання можливості силам територіальної оборони (ТРО) виконувати завдання в районах ведення воєнних дій.  Згідно з законом, відповідне рішення ухвалює головнокомандувач ЗСУ.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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Джерело: Офіс президента

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