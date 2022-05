В Украину для выполнения боевых задач уже прибыли из США три вертолета Ми-17. Что известно о вертолетах Ми-17 и их ключевых характеристиках – далее в материале.

О намерениях США поставить в Украину вертолеты Ми-17 в конце января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Тогда же в посольстве США в Украине уточнили, что речь идет о пяти вертолетах Ми-17, которые находятся в запасах Пентагона. В наше государство эти вертолеты могут доставить в рамках программы избыточных оборонительных средств.

О намерении предоставить Ми-17 Украине администрация США уведомила американский Конгресс.

On January 19, the Department notified Congress of its intent to deliver five Mi-17 helicopters currently held in DoD inventories to Ukraine under the Excess Defense Articles program. pic.twitter.com/TtpJMXl0L5

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022