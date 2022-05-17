Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала одну из самых больших атак на Львовскую область в ночь на 17 мая. По ее словам, это были ракетные удары отчаяния.

– Непредсказуемость – это была одна из тактик российской армии. И им это удавалось. Они перестали планировать военные действия под исторические даты, они обстреливают всю территорию Украины вплотную к границам с ЕС, – написала Маляр на своей странице в соцсети.

В Минобороны убеждены, что успехи Украины на международной арене россияне воспринимают очень чувствительно, не могут удержаться и потому становятся предсказуемыми.

– К примеру, как сегодня ночью – ракетные удары отчаяния, – подытожила Маляр.

Напомним, в ночь на 17 мая российские террористы нанесли ракетные удары по Львовской области. В ОВА сообщили, что пострадал объект инфраструктуры регионального филиала Львовская железная дорога в Яворовском районе. Городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что это была одна из самых больших атак на область по количеству ракет. В самом областном центре ни одна из ракет не приземлилась, отработали силы ПВО.

Источник: Анна Маляр