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Факти / Україна

Ракети розпачу: в Міноборони прокоментували нічні обстріли Львівщини

Тетяна Ковальчук, випускова редакторка
Ракети розпачу: в Міноборони прокоментували нічні обстріли Львівщини

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала одну з найбільших атак на Львівську область в ніч на 17 травня. За її словами, це були ракетні удари розпачу.

– Непередбачуваність – це була одна з тактик російської армії. І їм це вдавалось. Вони перестали планувати воєнні дії під історичні дати, вони обстрілюють всю територію України впритул до кордонів з ЄС, – написала Маляр на своїй сторінці у соцмережі.

У Міноборони переконані, що успіхи України на міжнародній арені росіяни сприймають дуже чутливо, не можуть стриматись і тому стають передбачуваними.

– Приміром, як сьогодні вночі – ракетні удари розпачу, – підсумувала Маляр.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня російські терористи завдали ракетних ударів по Львівській області. В ОВА повідомили, що постраждав об’єкт інфраструктури регіональної філії Львівська залізниця в Яворівському районі. Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що це була одна із найбільших атак на область за кількістю ракет. У самому обласному центрі жодна з ракет не приземлилася, відпрацювали сили ППО.

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Джерело: Ганна Маляр

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Фото: Depositphotos

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