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Факты / Украина / Общество

Не позволим любой “Минск”: Подоляк рассказал, сколько будет продолжаться война в Украине

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что война будет продолжаться пока Украина не деоккупирует все свои территории, которые незаконно аннексировала Россия.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона 14 мая.

— Россия в ее нынешнем виде существует только за счет того, что у них есть желание уничтожить соседей, забрать что-то. Это — единственное, что они продают миру. То есть они две вещи продают — ужас, мол бойтесь нас, потому что они могут зайти на территорию чужого государства, назвать это “специальной военной операцией”. Ведь они 200-тысячной армией зашли на территорию чужой страны и начали тут все разрушать, — отметил Подоляк.

В то же время мир смотрит и не верит в это. Советник главы ОП говорит, что в Украины есть миссия — остановить Россию и отбросить к нашим границам. Ведь уже сегодня в РФ говорят, мол, Финляндия и Швеция идут в НАТО, а потому “давайте с ними воевать”.

Польша говорит много справедливых вещей о РФ, а россияне заявляют о “денацификации” Польши. РФ продает экспансию под любым предлогом.

Подоляк отметил, что благодаря энергоносителям Россия имеет много денег, ведь за три месяца войны РФ получила €100 млрд. И это те деньги, которые идут на войну против Украины.

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— После Бучи, Гостомеля, того, что произошло в Мариуполе — для нас этот вопрос принципиальный. Мы не хотим иметь соседа, который через год-два опять же нас будет атаковать. А потому мы не можем позволить себе новый “Минск”, — сказал он.

По словам эксперта, для этого нужно деоккупировать всю территорию Украины. Подоляк добавил, что многие украинские регионы уже сейчас считают, что война где-то на востоке или юге Украины и их это, мол, их не касается, хотя это не так. Война требует мобилизации всего общества — во Львове и Киеве.

— Нам нужно понимать, что война продолжится — три месяца, пол года или даже восемь месяцев и мы должны ее выиграть. И это не вопрос времени. Мы должны сделать, чтобы войны в Украине уже больше не было, — подытожил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 80-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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