Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что война будет продолжаться пока Украина не деоккупирует все свои территории, которые незаконно аннексировала Россия.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона 14 мая.

— Россия в ее нынешнем виде существует только за счет того, что у них есть желание уничтожить соседей, забрать что-то. Это — единственное, что они продают миру. То есть они две вещи продают — ужас, мол бойтесь нас, потому что они могут зайти на территорию чужого государства, назвать это “специальной военной операцией”. Ведь они 200-тысячной армией зашли на территорию чужой страны и начали тут все разрушать, — отметил Подоляк.

В то же время мир смотрит и не верит в это. Советник главы ОП говорит, что в Украины есть миссия — остановить Россию и отбросить к нашим границам. Ведь уже сегодня в РФ говорят, мол, Финляндия и Швеция идут в НАТО, а потому “давайте с ними воевать”.

Польша говорит много справедливых вещей о РФ, а россияне заявляют о “денацификации” Польши. РФ продает экспансию под любым предлогом.

Подоляк отметил, что благодаря энергоносителям Россия имеет много денег, ведь за три месяца войны РФ получила €100 млрд. И это те деньги, которые идут на войну против Украины.

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— После Бучи, Гостомеля, того, что произошло в Мариуполе — для нас этот вопрос принципиальный. Мы не хотим иметь соседа, который через год-два опять же нас будет атаковать. А потому мы не можем позволить себе новый “Минск”, — сказал он.

По словам эксперта, для этого нужно деоккупировать всю территорию Украины. Подоляк добавил, что многие украинские регионы уже сейчас считают, что война где-то на востоке или юге Украины и их это, мол, их не касается, хотя это не так. Война требует мобилизации всего общества — во Львове и Киеве.

— Нам нужно понимать, что война продолжится — три месяца, пол года или даже восемь месяцев и мы должны ее выиграть. И это не вопрос времени. Мы должны сделать, чтобы войны в Украине уже больше не было, — подытожил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 80-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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