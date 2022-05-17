РФ обстріляла Десну на Чернігівщині: є загиблі та багато поранених

Уранці 17 травня російські військові обстріляли селище Десна Чернігівської області.
Про це під час ранкового відеозвернення повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
За попередньою інформацією, є загиблі та багато поранених.
Нині на місці обстрілу працює Держслужба з надзвичайних ситуацій та правоохоронні органи.
Більш детальну інформацію очільник області пообіцяв надати згодом.
– Це ще раз свідчить про те, що війна не завершилась, не пішла з Чернігівщини.
Тому прошу бути пильними, обачними та звертати увагу на сигнали повітряної тривоги, – закликав В’ячеслав Чаус.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 83-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: В’ячеслав Чаус