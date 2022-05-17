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Факти / Україна

РФ обстріляла Десну на Чернігівщині: є загиблі та багато поранених

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Крилата ракета із Су-35 над Львівською областю

Уранці 17 травня російські військові обстріляли селище Десна Чернігівської області.

Про це під час ранкового відеозвернення повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За попередньою інформацією, є загиблі та багато поранених.

Нині на місці обстрілу працює Держслужба з надзвичайних ситуацій та правоохоронні органи.

Більш детальну інформацію очільник області пообіцяв надати згодом.

– Це ще раз свідчить про те, що війна не завершилась, не пішла з Чернігівщини.

Тому прошу бути пильними, обачними та звертати увагу на сигнали повітряної тривоги, – закликав В’ячеслав Чаус.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 83-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: В’ячеслав Чаус

Фото: Повітряне командування Захід

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