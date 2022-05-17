РФ обстріляла Десну на Чернігівщині: є загиблі та багато поранених

Уранці 17 травня російські військові обстріляли селище Десна Чернігівської області.

Про це під час ранкового відеозвернення повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За попередньою інформацією, є загиблі та багато поранених.

Нині на місці обстрілу працює Держслужба з надзвичайних ситуацій та правоохоронні органи.

Більш детальну інформацію очільник області пообіцяв надати згодом.

– Це ще раз свідчить про те, що війна не завершилась, не пішла з Чернігівщини.

Тому прошу бути пильними, обачними та звертати увагу на сигнали повітряної тривоги, – закликав В’ячеслав Чаус.