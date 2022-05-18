Крымские татары остаются барьером от российской колонизации Крыма — Алиев

Май, 18 в 17:07

Россия уже несколько веков подряд пытается насильственным способом колонизировать Крым, однако каждый раз встречает сопротивление крымских татар.

Об этом 18 мая в эфире всеукраинского телемарафона заявил заместитель директора Украинского института, соучредитель ОО Крым-SOS Алим Алиев.

Сейчас смотрят

— Последние четыре века — это постоянные попытки России в любых проявлениях (империя, союз или федерация) колонизировать Крым. Сегодня, как и тогда, главным барьером тотальной колонизации Крыма являются крымские татары, его автохтонный народ, — подчеркнул он.

По словам Алима Алиева, из-за своей ярко выраженной идентичности и коллективной исторической памяти крымские татары становятся помехой тому, чтобы россияне “гордо” называли Крым “исконно русским”.

Он также вспомнил, как сразу после аннексии полуострова в 2014 году россияне пытались “купить” лояльность крымских татар, предлагая должности и финансовую поддержку.

— Свобода и достоинство точно не продается… Сегодня для крымских татар, кроме возвращения на родину, важно сохранить свою идентичность, свой язык и свою культуру, религию и память, — заявил Алим Алиев.

Ежегодно в Украине и странах цивилизованного мира 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Именно в этот день в 1944 году власти СССР начали специальную операцию по депортации всех татар с Крымского полуострова.

Только через три дня, 18-20 мая 1944 года под давлением отрядов НКВД с полуострова было выселено 191 044 человека татарского происхождения.

Насколько хорошо вам знакомы события, связанные с депортацией крымских татар 1944 года, можно проверить благодаря тесту от Фактов ICTV.

Фото: Alim Aliev