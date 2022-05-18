Кримські татари залишаються бар’єром від російської колонізації Криму – Алієв

Травень, 18 в 17:07

Росія вже декілька століть поспіль намагається у насильницький спосіб колонізувати Крим, однак щоразу зустрічає опір кримських татар.

Про це 18 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив заступник директора Українського інституту, співзасновник ГО Крим-SOS Алім Алієв.

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– Останні чотири століття – це постійні намагання Росії у будь-яких проявах (імперія, союз чи федерація) колонізувати Крим. Сьогодні, як і тоді, головним бар’єром тотальної колонізації Криму є кримські татари, його автохтонний народ, – підкреслив він.

За словами Аліма Алієва, через свою яскраво виражену ідентичність та колективну історичну пам’ять кримські татари стають на заваді того, щоб росіяни “гордо” називали Крим “споконвічно російським”.

Він також пригадав, як відразу після анексії півострова у 2014 році росіяни намагалися “купити” лояльність кримських татар, пропонуючи посади і фінансову підтримку.

– Свобода і гідність точно не продається… Сьогодні для кримських татар, окрім повернення на батьківщину, важливо зберегти свою ідентичність, свою мову, свою культуру, релігію і пам’ять, – заявив Алім Алієв.

Щороку в Україні та країнах цивілізованого світу 18 травня відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Саме цього дня у 1944 році влада СРСР розпочала спеціальну операцію з депортації усіх татар з Кримського півострова.

Лише за три дні, 18-20 травня 1944 року під тиском загонів НКВС з півострова було виселено 191 044 особи татарського походження.

Наскільки добре вам знайомі події, пов’язані з депортацією кримських татар 1944 року, можна перевірити за допомогою тесту від Фактів ICTV.

Фото: Alim Aliev