Май, 18 в 23:48

Россия пытается найти свое “чудооружие”, что свидетельствует о полном провале вторжения и страхе признать допущенные катастрофические ошибки.

Об этом в ходе вечернего обращения 18 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Сегодня один из представителей российского государства сообщил о том, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет. Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что им пригодилось экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть более двух тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть дальше – только остатки, — сказал он.

Во-вторых, считает президент, все уже успели увидеть, как воюет Россия: неопытными срочниками, которых она бросает в бой, как пушечное мясо, мародерами, впервые видящими нормальную бытовую технику, и ракетами, которые враг пускает без стратегической цели.

Сейчас смотрят

– Что ж, в пропаганде нацистской Германии был такой термин “вундерваффе”. Чудооружие. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне. И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свою “вундерваффе”. Якобы лазерную. Это все свидетельствует о полном провале вторжения, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что это свидетельствует о том, что в России на самом высоком уровне боятся признать, что были допущены катастрофические ошибки.

— Так что будут придумывать еще не одно “вундерваффе”, пока Вооруженные Силы Украины и все наши защитники и защитницы будут пошагово освобождать нашу землю, — сказал украинский президент.

Он также объяснил, сколько займет время деоккупации украинских территорий.

— Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать только реальная ситуация в поле боя. Стараемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать кафиров и гарантировать Украине реальную безопасность, — пояснил Владимир Зеленский.

Учитывая планы деоккупации территорий, президент сообщил о подписании закона военного положения и сроках общей мобилизации.

Украинский президент также обратился ко всем жителям временно оккупированных территорий, отметив, что они должны знать, что Украина вернется.

В этом контексте он упомянул и о Крымском полуострове.

— О том, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что принадлежит Украине по праву, говорил сегодня в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым, — сообщил президент.

Учитывая это, он объявил, что подписал закон о защите лиц, которых кафиры лишили свободы, а также защиту членов семей таких людей.

— Речь идет обо всех пленниках Кремля – и в Крыму, и в оккупированной части Донбасса. Закон дает им больше защиты и помощи от государства, – пояснил президент.

Он также отметил наградами 197 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 5 из которых посмертно. Кроме того, он вручил орден Золотой звезды военным, которых наградил ранее званием Герой Украины. Речь о полковниках Сергея Барановского и Сергее Мусиенко.