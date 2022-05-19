Травень, 18 в 23:48

Росія пробує знайти свою “чудозброю”, що свідчить про повний провал вторгнення та страх визнати допущені катастрофічні помилки.

Про це під час вечірнього звернення 18 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет. По-перше, звертає на себе увагу той факт, що їм знадобилось економити ракети і якось це пояснювати. Тобто, більш ніж дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто, далі – тільки залишки, – сказав він.

По-друге, вважає президент, всі вже стигли побачити, як воює Росія: недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне мʼясо, мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку, та ракетами, які ворог пускає без жодної стратегічної мети.

Зараз дивляться

– Що ж, в пропаганді нацистської Німеччини був такий термін “вундерваффе”. Чудозброя. Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою “вундерваффе”. Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення, – сказав президент України.

Володимир Зеленський додав, що це свідчить про те, що в Росії на найвищому рівні бояться визнати, що були допущені катастрофічні помилки.

– Тож, будуть придумувати ще не одне “вундерваффе”, поки Збройні Сили України і усі наші захисники і захисниці покроково звільнятимуть нашу землю, – сказав український президент.

Він також пояснив, скільки займе часу деокупація українських територій.

– Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку, – пояснив Володимир Зеленський.

Зважаючи на плани деокупації територій, президент повідомив про підписання закону воєнного стану та строків загальної мобілізації.

Український президент також звернувся до всіх мешканців тимчасово окупованих територій, зазначивши, що вони мають знати, “що Україна повернеться”.

В цьому контексті він згадав і про Кримський півострів.

– Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні до Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944-й рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014-й рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим, – повідомив президент.

З огляду на це, він оголосив, що підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також захист членів родин таких людей.

– Йдеться про усіх бранців Кремля – і в Криму і в окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту і допомоги від держави, – пояснив президент.

Він також відзначив нагородами 197 військовослужбовців Збройних Сил України, 5 з яких – посмертно. Крім того, він вручив орден “Золотої зірки” військовим, яких раніше нагородив званням Герой України. Мова про полковників Сергія Барановського та Сергія Мусієнко.