Май, 18 в 7:14

На 84-е сутки полномасштабной войны россияне стягивают технику на Север, Восток и Юг Украины.

На Славянском направлении для поддержки наступления на населенный пункт Долгенькое армия РФ развернула подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Кроме того, враг перемещает с территории Российской Федерации вооружение и военную технику, чтобы доукомплектовать подразделения, понесшие потери.

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В Луганской области на Бахмутском и Северодонецком направлениях агрессор сосредоточил до 15 вертолетов для авиационной поддержки наступательных действий.

Усиливают россияне также группировку войск для проведения наступления в направлении Пологи – Орехов на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Николаевском направлении российские оккупанты для поражения украинских войск развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и до восьми – ствольной артиллерии.

На Севере в отдельных районах россияне усиливают систему противовоздушной обороны и оборудуют позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 84-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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